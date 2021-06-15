القبض على شاب تحرش بفتاة في "ميكروباص السلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على شاب بعد تداول صور لواقعة تحرش بفتاة داخل سيارة ميكروباص.

ونشرت فتاة تدعى "فاطمة" منشورًا على صفحتها بـ "فيس بوك" مفاده تعرضها لواقعة تحرش داخل سيارة ميكروباص، حيث قام شاب بإظهار عضوه الذكري لها داخل السيارة.

وجاء في منشور الفتاة: "إمبارح كنت نازلة وسط البلد وراكبة عربية السلام ولقيت ده فاتح سوستة بنطلونه ومخرج عضوه ولما بدأت أصوره وأنا بزعق وبشتم السواق وقف ونزل بيفهم في إيه قولتله إلى حصل راح قالي معلش.. تعالي اقعدي قدام".

وأضافت: "وأنا بزعق وبقوله لا خده هو قدام واطلع بينا على القسم كان التاني نزل من العربية وجري أصلا أول ما وقفت والناس كلها اللي راكبة محدش فيهم نطق ولا قال كلمة ولا كأن في واحدة بتزعق وتصوت واخدين على أن ده الطبيعي تقريبًا مش عارفة إيه اللي إحنا عايشين فيه ده".