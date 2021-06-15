شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يستقبل نظيره الليبى لبحث آليات جذب العمالة المصرية للعمل فى الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محمد سعفان وزير القوى العاملة، على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبى، مساء اليوم الاثنين، عقب وصوله مطار القاهرة الدولى، يرافقه وفد من الحكومة الليبية لبحث التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدى العاملة الموقعة بين البلدين، ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية، فضلا عن الربط الإلكترونى بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبى من التخصصات المهنية المطلوبة حاليا .

في مستهل اللقاء رحب وزير القوى العاملة، بوزير العمل الليبي، والوفد المرافق له، مؤكداً حرص وزارة القوى العاملة على التعاون مع الحكومة الليبية مع استعدادها الكامل للربط الإلكترونى، وتنظيم لقاءات دورية بين الطرفين المصري والليبي في هذا الشأن، لتحديد استراتيجية العمل ووضع الخطوط العريضة لبدء عودة العمالة المصرية بشكل رسمى للعمل في الأراضي الليبية .

وأوضح سعفان، أن الوزارة تتخذ حالياً إجراءات عودة مكتب التمثيل العمالي لليبيا بعد غلقه في الفترة الأخيرة نتيجة الأحداث التي حدثت في ليبيا، من أجل تفعيل خطط العمل المشترك وتسهيل عودة المصريين ومتابعة أحوال العمالة فور عودتها .

وأكد وزير القوى العاملة أن عودة الطيران فيما بين البلدين، ستكون بمثابة العامل الأساسي لتسهيل عودة العمالة المصرية بشكل رسمي إلى الدولة الليبية الشقيقة، مع ضمان توفير الأمان الكامل للعاملين في مختلف القطاعات والحماية اللازمة .

من جانبه توجه وزير العمل الليبي، بالشكر والتقدير للوزير والحكومة المصرية على تعاونها التام مع الحكومة الليبية ومساندتها في أوقات الحاجة ، مشيراً إلى التقدم الذي تشهده الدولة الليبية في جميع المجالات والتطور في مناحي الحياة ، وخاصة الأمنية منها لبدء الاستقرار للدولة واستقبال العمالة الوافدة على أراضيها من أجل إعادة الإعمار .

وأشار الوزير الليبي إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الطيران في الدولة، وحالة المطارات، لتقديم تقرير نهائي بها إلى الحكومة في أقرب موعد، من أجل عودة الطيران بين الدولتين المصرية والليبية مرة أخرى .

ضم الوفد الليبي ، حسام الدين محمد عكاشة أمين سر مكتب الوزير ، وخيرية الطاهر الحبيب مكتب التعاون الدولي ، وعبد الباسط محمد السعيطي مكتب الوزير ، وعادل سعيد المبروك إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية .