شكرا لقرائتكم خبر عن الحصول على جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا وعدم اعتراف بعض الدول بـ «الصيني»..عضو بالعليا للفيروسات يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عادل خطاب، وأستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العليا للفيروسات، أن هناك طرح بالحصول على جرعتين من لقاحين مختلفين ضد فيروس كورونا، مشددًا على أن هناك بعض البلدان لم تعترف بالتطعيم الصيني وتمنع المواطنين المتطعمين به من الدخول، ويأتي هذا على الرغم من أن اللقاح الصيني حصل على موافقة طؤاري من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف «خطاب»، خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن اللقاحات ضد كورونا تزيد من المناعة، لذلك إذ وجد تكوين أجسام مضادة عالية في الجسم لا يفضل الحصول على أي جرعات من لقاح كورونا، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يحدث ما يعرف بالاستجابة المناعية العالية ويسبب مشاكل للجسم، وعلى أن من أصيبوا بالمرض يمكن الحصول على جرعة واحدة من اللقاح.

وأوضح أن العالم يواجه مشكلة من عدم القدرة على توافر اللقاحات، وأن هناك دول تفكر في عدم تطعيم أي شخص تعرض للإصابة بالفيروس لتوفير اللقاحات، منوهًا على أن بناءً على الأجسام المضادة للقاح يمكن للمواطن أن يأخذ جرعة واحدة، كما أن هناك معامل بالمستشفيات للكشف عن الأجسام المضادة.