شكرا لقرائتكم خبر عن كان يزيل ميكروفون القناة من أمامه.. عمرو أديب عن لقاء شكري مع «الجزيرة»: «مش مصدق عيني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي عمرو أديب، على لقاء سامح شكري، وزير الخارجية، مع قناة «الجزيرة» القطرية في الدوحة، قائلًا: «وأنا بتابع الجزيرة مش مصدق عيني، السياسة تتغير ويحدث بها تطورات».

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية» عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن «شكري» كان يزيل ميكروفون قناة الجزيرة من أمامه منذ عام، متابعًا: «اليوم هو في ضيافة الدوحة ويدلي بتصريحات للفضائية».

وذكر أن العالم يلعب «الشطرنج» ويشهد تغيرات تتمثل في لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، فضلًا عن عقد لقاء مرتقب بين «بايدن» ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، رغم الخلافات الماضية.

وأشار إلى أنه توقف في البيان الصادر عن الجانبين المصري والقطري بعد لقاء وزيري الخارجية عند جملة: «جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في مجال الاستثمار»، مؤكدًا أنها دليل على تحسن العلاقة بشكل سريع مع قطر.