شكرا لقرائتكم خبر عن «الأم رمتهم وكانت عايزة تشحت عليهم».. «المصري اليوم» ترصد معاناة أب مع 3 أطفال معاقين بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترصد «المصري اليوم»، معاناة أب مع 3 أطفال معاقين بمحافظة الدقهلية تخلت الأم عنهم.

وقال الأب إن ابنه لديه ضمور، وابنة أخرى لا تتحدث وأخرى ضمن المعاقين، مشيرًا إلى أن زوجته تركتهم، ولا يوجد بينهما أي صلة قرابة.

وتابع: «الأم رمت العيال، وكانت عايزة تاخدهم تشحت عليهم، وأنا قاعد مع العيال، ومش شغال، والأم تركتهم وراحت اتجوزت، ونحن نحصل على معاش الشؤون الاجتماعية».