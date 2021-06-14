شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس يكشف الأعراض التي تظهر بعد التعافي من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الأعراض التي قد تظهر بعد التعافي من فيروس كورونا على بعض الحالات ونسبتها ليست كبيرة، موضحا أنه بعد التعافي من فيروس كورونا قد تستمر بعض الأعراض والتداعيات لكن معظمها قابل للشفاء.

وقال «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، اليوم الإثنين، إن الأعراض جزء منها تنفسي والجزء الآخر أعراض عامة في الجسم مثل التكسير والشعور بالألم، كما أن بعض الحالات قد تستمر لديها حالة من القلق الكبير وتستمر أعراض نفسية مع الفرد رغم التعافي».

وأضاف مستشار الرئيس: «البعض قد يعاني من أعراض وتداعيات في الجهاز التنفسي، والبعض قد يصاب بتلفيات في الرئة، وتلك الأعراض تجعل الفرد يشعر بصعوبة في التنفس والحركة ولكن الأعراض لها علاج وعلى من يصاب بها ألا يشعر بالقلق».