شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي حسين رئيسًا فخريا لائتلاف تنمية وإحياء التراث بالإجماع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختار ائتلاف تنمية وإحياء التراث بمعهد الدراسات القبطية، الإثنين، المستشار عدلي حسين، رئيس لجنة الشراكة الاورومتوسطية، محافظ القليوبية الأسبق، رئيسًا فخريا للإئتلاف بالإجماع.

وترأس «حسين»، ندوة إئتلاف تنمية وإحياء التراث بمعهد الدراسات القبطية بحضور أغلب أعضاء الإئتلاف وعلى رأسهم الخبير السياحي نادر جرجس، مؤسس الإئتلاف. والدكتور إسحق عجبان مدير معهد الدراسات القبطية، الذي قام بالشرح الوافي لنشاطات وأقسام المعهد.

كما قام «نادر»، بشرح تفصيلي لكل نشاطات الإئتلاف والزيارات المتعدده لمواقع مسار العائلة المقدسة داخل جمهورية مصر العربية، كما تمت المناقشات والحوارات بإعطاء فرصة لكل عضو التعبير عن رأيه.

وانتهت الندوة بإطلاق عدد من التوصيات الهامة لصالح تنمية حركة السياحة من الداخل والخارج وزيادة الناتج القومي وأحياء التراث من أهمها، كما تم الموافقة بالإجماع على اختيار المستشار عدلي حسين الرئيس الفخري للإئتلاف، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في ما يمكن أن يقدمه الإئتلاف من مساهمة لتوعية المجتمع المحيط بمواقع المسار.

وأعلنت الندوة اجتماع مجلس حكماء الإئتلاف مع الرئيس الفخري الاسبوع المقبل لبحث ومناقشة الشكل الأمثل لتقنين وضع الإئتلاف، والتنسيق مع النائب مرثا محروس لتحديد مكان الزيارة القادم استكمالا لمبادرة اعرف تاريخ بلدك، ومحاولة التنسيق مع الجمعيات الأهلية المختلفة ذات الاهتمام لتوحيد الجهود.