شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهري: يجوز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لكن بشروط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على الأزهري، أستاذ بجامعة الأزهر، إن العلماء اختلفوا في التبرع بالأعضاء، مضيفا: «هناك من يوافق عليه وآخرين يحرمونه»، لافتاً إلى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان ينادي ويوصي بعدم التمثيل بالجثث.

وأضاف الأزهري، خلال برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن الأزهر أجاز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ولكن بشروط، وذلك من باب التكافل والإحسان بين المسلمين.

وأوضح أن الشرع لا يحرم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ولكن لابد أن تكون بموافقة المتبرع المتوفى.