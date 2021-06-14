شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حملات تنظيم الأسرة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، خلال اجتماع عقده أهمية القضية السكانية كمحور أساسي من محاور التنمية التي تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا بها نظرا لعلاقتها بالجوانب الاقتصادية والسياسية والخدمية والثقافية والتشريعية والإعلامية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



على جانب آخر أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنظيم حملة تقدم كافة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة كفر الشيخ على مرحلتين خلال الفترة من 15 يونيو حتى 24 يونيو بالعيادات المختلفة التابعة للشؤون الصحية بجميع مدن المحافظة، كما أعلن عن تدشين بدء نشاط وحدة السكان بالمحافظة.