شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن من بروكسل: سأحدد "الخطوط الحمراء" عند لقائى مع بوتين الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن في مؤتمر صحفى عقد في بروكسل إنه عندما وصف الرئيس الروسي بأنه "قاتل" كان صادقا، مضيفًا: أنه "لا يعتقد أن الأمر مهم كثيرًا" فيما يتعلق بقمتهما القادمة يوم الأربعاء في جينيف.

ورد بايدن في البداية على سؤال مراسل سى إن إن، جيف سيلينى بالضحك، وقال: "أنا أضحك أيضًا" ، في إشارة إلى رد فعل بوتين في مقابلة عندما سُئل عن تعليقات بايدن الأولية.

وأضاف "الجواب هو أنني أعتقد أنه اعترف في الماضي بشكل أساسي بأنه كان - هناك أشياء معينة كان سيفعلها أو يفعلها. انظر، عندما سُئلت هذا السؤال على الهواء أجبته بصدق. وأضاف بايدن: "لا أعتقد أن الأمر يهم كثيرًا فيما يتعلق بهذا الاجتماع القادم الذي نحن على وشك عقده".

عندما سئل كيف سيكون قادرًا على الوثوق ببوتين إذا كان الزعيمان قادرين على المضي قدمًا ، قال بايدن إنه "سيتحقق أولاً ثم يثق ثانيا".

وأضاف "آمل أن يخلص الرئيس بوتين إلى أن هناك بعض الاهتمام فيما يتعلق بمصلحته في تغيير تصور العالم عنه ، من حيث ما إذا كان سيتعامل مع سلوك أكثر انسجامًا مع ما يعتبر مناسبًا أم لا، وأضاف بايدن كـ "سلوك رئيس دولة".

في حديثه في مؤتمر صحفي بعد يوم كامل من الاجتماعات مع قادة الناتو ، سُئل الرئيس بايدن عن اجتماعه المرتقب مع الرئيس الروسي بوتين يوم الأربعاء. وعلى وجه التحديد، سُئل عما يعنيه بالنسبة للعلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا إذا مات الناشط المعارض المسجون أليكسي نافالني أو يُقتل في السجن.

وقال بايدن، "موت نافالني سيكون مؤشرا آخر على أن روسيا لديها نية قليلة أو معدومة للالتزام بحقوق الإنسان الأساسية"، وتابع: "ستكون مأساة. لن تفعل شيئًا سوى الإضرار بعلاقات (بوتين) مع بقية العالم، من وجهة نظري".

ورفض إعطاء تفاصيل حول الشكل الذي يتوقع أن يبدو عليه الاجتماع أو المواضيع التي قد يتضمنها، لكنه قال إنه سيوضح لبوتين أين توجد "الخطوط الحمراء".

وقال "سأوضح للرئيس بوتين، أن هناك مجالات يمكننا التعاون فيها ، إذا اختار ذلك ، وإذا اختار عدم التعاون والتصرف بطريقة كان يفعلها في الماضي فيما يتعلق بالأمن السيبراني وبعض الأنشطة الأخرى ، ثم سنرد وسنرد بالمثل ".