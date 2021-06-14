شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 13 مساجد إحلالًا وتجديدًا صيانة وترميمًا الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 9 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، وذلك يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1495) مسجدًا، منها (1375) مسجدًا جديدًا، أو إحلالًا وتجديدًا، و (120) مسجدًا صيانًة وترميمًا .

ونشرت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها عبر موقعها الالكتروني كما يلى:

أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف المنوفية

1. التقوى – طنبدى – شبين الكوم

2. الغربي – كفر الجلابطة - الشهداء

مديرية أوقاف أسوان

3. بدر – المنشية

4. أبو بكر الصديق- المنشية

مديرية أوقاف القليوبية

5. الأنوار المحمدية- الزهويين- شبين القناطر

مديرية أوقاف البحيرة

6. زكي صالح- قرية زكي صالح – شبرا خيت

مديرية أوقاف البحر الأحمر

7. عبد الله بن مسعود - الغردقة

مديرية أوقاف الأقصر

8. المجمع الإسلامي الخيري – بالشيخ فضيل بمركز ومدينة اسنا

مديرية أوقاف الفيوم

9. المسجد البحري – سيلا – مركز الفيوم

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف قنا

10. نجع رمضان – العقب - قوص

11. التحرير – مدينة قنا

12. عبود – القيناوية – نجع حمادي

مديرية أوقاف السويس

13. عمر بن عبد العزيز – السوق القديم- حي السويس