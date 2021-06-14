شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: منظومة تحديث الري من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها تقديرا من الرئيس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تحديث منظومة الري من أهم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا على أرض مصر والتي تلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويأتي في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي، كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.
أضاف في بيان صحفي، أنه تم اطلاق المنظومة في مليون فدان مناصفة مع وزارة الري والمقرر الانتهاء منهم الشهر الجاري مع إطلاقها في مساحة 3،7 مليون فدان في يوليو القادم بالأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قوي مع تيسيرات في السداد وحزمة حوافز من الدولة لتشجيع المزارعين الاشتراك في المنظومة لتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، وكذلك المشروع القومي لتبطين الترع والمساقي وتطوير الري الحقلى مع اتباع الممارسات الزراعية السليمة والحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه.
أشار القصير، الى أنه تم التوسع في التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان والزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالى 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي بالوزارة، وأيضاً سيكون هناك توسع في المرحلة القادمة من خلال التعاونيات لادخالهم في هذه المنظومة، حيث يسهم ذلك في ترشيد المياه وأيضاً زيادة الإنتاجية.