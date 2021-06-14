"زراعة البرلمان": تأجيل مناقشة قانون صندوق دعم الفلاح لمزيد من الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاح المصري، لمزيد من الدراسة من جانب الجهات المختصة.

ويهدف مشروع القانون، إلى إنشاء صندوق دعم الفلاح المصري، تكون مهمته دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويستهدف مشروع القانون، توفير سياج تشريعي وتنفيذي يوفر وينشأ كيان مؤسسي متكامل وفعّال يضمن دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم وتوفير حياه كريمة لهم في مواجهة ارتفاع أسعار الإنتاج الزراعي وخاصة البذور والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية.

ووفقًا لنص المشروع، تتكون موارد تمويل الصندوق وخدماته من خلال موارد متعددة ومتنوعة ووفيرة مثل دعم الدولة ومشاركة من الفلاح ورسوم تحصل من تراخيص المباني في الكردونات الجديدة ونسبة من الغرامات ذات الصلة بالزراعة ونسبة على عقود بيع الأراضي الزراعية، ونسبة مقبولة من تصدير المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى المنح والهبات المحلية والخارجية.