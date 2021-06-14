البرلمان يوافق على مشاركة القطاع الخاص في تطعيم كورونا.. والحكومة: "اقتراح صائب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن مشاركة القطاع الخاص في منظومة التطعيم بأمصال فيروس كورونا "كوفيد 19" بشرط حصول مؤسسات القطاع الخاص على موافقة هيئة الدواء المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة.

وقال أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن فكرة الاقتراح تهدف لرفع العبء عن وزارة الصحة، والعمل على تسريع حصول المواطنين على اللقاح، نظرًا لأهمية ذلك في الحد من أزمة كورونا.

وأوضح أبو العلا، أن هناك دول عديدة وصلت لنسب متقدمة في حصول المواطنين على اللقاح، من خلال مشاركة القطاع الخاص في ذلك الأمر، داعيًا للموافقة على مقترحه لمساعدة الحكومة في سرعة حصول المواطنين على اللقاح، على أن يتم ذلك تحت إشراف الدولة وموافقة هيئة الدواء المصرية.

ووجه أبو العلا، الشكر للحكومة، على تقديم المصل مجانًا للمواطنين، والذي يعد إنجاز كبير حسب وصفه.

ومن ناحيته قال الدكتور علاء عيد مساعد وزيرة الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائي، إن الاقتراح صائب بالفعل ويأتي في محله، موجهًا الشكر للنائب أيمن أبو العلا.

وأضاف عيد، بالفعل هناك خطوات تقوم بها الوزارة في هذا الاتجاه، حيث توجد إجراءات للتعاقد حاليًا مع شركتين، بشأن تقديم اللقاح للمواطنين، وأن المجال مفتوح لأي شركة تتقدم للمشاركة، وفقًا لمعايير وزارة الصحة.

وأعلن عيد، تلقي نحو 3 ملايين مواطن جرعة كاملة من لقاح كورونا حتى الآن، مشيرًا إلى مصر كانت من أوائل الدول التي تعاقدت على اللقاح، كما كان لديها بعد نظر للدخول في مرحلة تصنيع اللقاح، لمواجهة أزمة زيادة الطلب عليه دوليًا وضعف إنتاجه، حيث تم الاتفاق مع الجانب الصيني وإجراء تعاقدات أخرى وأيضًا الاتفاق مع شركات خاصة بمصر للتصنيع.

وفي نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على المقترح المقدم من النائب أيمن أبو العلا، مع إحالته للحكومة للتنفيذ.

ووجه النائب أيمن أبو العلا، الشكر والتحية لوزارة الصحة، مشددًا على أهمية توعية المواطنين بأهمية لقاح كورونا كأمر أساسي.