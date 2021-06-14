ما تفعله إثيوبيا الآن مخطط منذ 2015.. خبير مياه: يكشف ماذا يحدث في سد النهضة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن ما تفعله إثيوبيا الآن، وما تسببه لمصر من مشكلات مائية كبيرة، كان مخططًا له أن يتم منذ عام 2015، وفي كل عام كانت تفشل إثيوبيا في ملء السد، مشيرًا إلى أن مصر نظرتها الاستراتيجية دائمًا أسبق من إثيوبيا.

وأضاف شراقي في بث مباشر لموقع "الخليج 365": "كنا نستعد بعدد من الإجراءات التي تخفف من الآثار السلبية لمحاولات إثيوبيا ملء السد، ومنها الإجراءات التي اتخذناها هذا العام أيضًا مثل تخفيض مساحة زراعة الأرز".

وقال: "البعض يتصور أن إثيوبيا خفضت المستهدف من كميات الملء الثاني للسد، وهذا غير صحيح وما أجبرها على هذا التخفيض هو عدم إنجاز السد من الناحية الهندسية، والمشكلة أنها تتصرف بطريقة أحادية، والتخزين لديها مرتبط بالإنشاءات وليس بالمفاوضات، وكانت تريد أن تخزن كمية كبيرة العام الماضي ولم تستطع، ليس مراعاة لمصالح مصر والسودان وإنما لوجود معوقات تحول دون إتمام السد".

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