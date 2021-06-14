إصابة شخص في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمركز الصف، جنوب الجيزة.

تلقى اللواء محمود شوقي مدير قطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بدائرة مركز الصف.

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق، وتبين نشوب حريق جراء انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بقرية نزلة عليان.

وأسفر الحريق عن إصابة "سيد. أ." 56 سنة، بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 80 %، وجرى نقله إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة بالواقعة.