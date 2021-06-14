"تأييد إعدام حجازي والبلتاجي وإيداع متسابق ذا فويس كيدز دار ملاحظة لمدة أسبوع".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بعد استخراج مفتاح من رأسه.. والدة ضحية متسابق ذا فويس كيدز تكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجها

كشفت شيماء حجازي والدة الطفل حسن علوان، ضحية متسابق "ذا فويس كيدز" معاذ عيسى، تفاصيل الحالة الصحية لنجها بعد الانتهاء من إجراء عملية جراحية له لاستخراج مفتاح سيارة من رأسه.

لم يفرقهما الموت.. مصرع 3 بينهم شقيقان في حادث أعلى الدائري الأوسطي

لقي 3 أشخاص بينهم شقيقان مصرعهم في حادث مروري أعلى الطريق الدائري الأوسطي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود متوفيين بالطريق المشار إليه.

النيابة العامة تصدر بيانًا بشأن مقتنيات "شقة الزمالك"

أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في واقعة العثور على مقتنيات أثرية بوحدة سكنية بحي الزمالك.

النيابة العامة تأمر بإيداع الطفل "معاذ عيسى" دار ملاحظة لمدة أسبوع

أمرت النيابة العامة، مساء اليوم، بإيداع الطفل معاذ عيسى -متسابق برنامج ذا فويس كيدز-، أسبوعًا بإحدى دور الملاحظة لاعتدائه على آخر بأداة.

مصدر أمنى يكشف حقيقة اعتداء شرطي على شخص داخل مستشفى بالقاهرة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بتعرض شخص مقيم بمحافظة القليوبية للاعتداء بالضرب والسب من قِبل أحد أفراد الشرطة داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالقاهرة.

حكم واجب النفاذ.. السيناريوهات القانونية بعد تأييد إعدام 12 من قيادات الإخوان

أيدت محكمة النقض، اليوم الإثنين، إعدام 12 متهمًا وتخفيف العقوبة لـ31 من الإعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد أحكام السجن المشدد على 595 آخرين في القضية "فض اعتصام رابعة".

جبروت سائق ضرب زوجته المريضة بالسرطان فوقعت جثة هامدة.. والنيابة تحقق

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام سائق توك توك بقتل زوجته مريضة السرطان بعد تعديه عليها بالضرب حتى الموت.

النقض.. تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية "فض رابعة"

أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر شوضة، اليوم الإثنين، إعدام لـ 12 متهمًا وتخفيف العقوبة لـ31 آخرين من إعدام إلى مؤبد، وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادر ضدهم في قضية "فض رابعة".

تأجيل محاكمة 3 متهمين باغتصاب "فتاة الساحل" لجلسة 8 أغسطس

قررت الدائرة العاشرة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 3 متهمين باغتصاب فتاة الساحل لجلسة 8 أغسطس المقبل، للاطلاع.