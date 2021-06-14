إحالة دعوى إلغاء تكليف الصيادلة واستبداله بتطبيق نظام التعيين للمفوضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية عشر بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، إحالة الدعوى رقم 46965 لسنة 75 ق، المقامة من المحامي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء امتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة، يتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

تستند الدعوى إلى القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومنهم الصيادلة، والذي يحيل إلى العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية يكفل تكافؤ الفرص والمساواة.

تابعت: وأن يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ويكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وأنه عند التساوي تكون الأولوية للأقدم في التخرج.