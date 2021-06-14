مباحث التموين تداهم مخزنا لتجهيز الوجبات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

صادرت مباحث التموين كمية من الداوجن الفاسدة داخل مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد مطاعم الوجبات الجهزة بمحافظة الجيزة.

وأمكن ضبط 1,01 طن "دواجن – مفروم لحوم – دهون حيوانية" بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

مالك المخزن كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.