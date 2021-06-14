شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة : الخميس صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر يناير ٢٠٢٠ حتى ١٨ فبراير ٢٠٢٠، يوم الخميس القادم الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢١. وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على حقوق جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتواصلها الدائم والمستمر مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لذلك، حيث نجحت في الحصول على دعم مالي إضافي استثنائي من وزارة المالية لسد الفجوة الناتجة عن التأخر في صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش من المؤسسات. وتقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لصرف بقية المستحقات المتأخرة للزملاء المحالين للمعاش.