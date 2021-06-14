شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الرعاية الصحية» يتابع استعدادات مبادرة «نرعاك فى مصر» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، بزيارة ميدانية لمحافظة الأقصر لمتابعة سير العمل بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، في إطار التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، مطلع العام المالي الجديد 2021-2022 .

استهل التلواني زيارته للمحافظة بتفقد فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، ورافقه خلالها المهندس حسام صادق الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، واللواء أشرف أبوعيش مدير التخطيط الاستراتيجي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور إسماعيل العربى مدير فرع الهيئة بمحافظة بالأقصر والدكتور محمود عبدالوهاب مدير التأمين الصحي بالأقصر.

خلال الزيارة تفقد التلواني والوفد المرافق له مستشفى الكرنك الدولي، للوقوف على سير العمل داخل المستشفى والتجهيزات العالمية بها، مشيرا إلى أن مستوى الخدمة الفندقية بها تؤهلها لتقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة (نرعاك في مصر) الخاصة بالسياحة العلاجية بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما زار رئيس الهيئة، ديوان عام محافظة الأقصر، وبعض العيادات الشاملة التابعة للتأمين الصحى القديم، استعدادًا لضمهم للعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ونقل الأصول لتؤول للهيئة العامة للرعاية الصحية.

شملت المرور على مستشفى العديسات، التى تعد واحدة من 7 مستشفيات من المقرر دخولهم للعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الأقصر، وخلال الزيارة أيضًا تابع التلواني آليات عمل غرفة تلقى لقاح فيروس كورونا بالمستشفى، وغرف أشعة الرنين، وأشعة CT، إضافة إلى تفقد بنك الدم وغرفة عمليات القسطرة والغسيل الكلوى، التي تبلغ سعتها (١٠ ماكينات غسيل كلوي) ومنظار الجهاز الهضمى وغرف الإفاقة والعمليات والتي تبلغ 4 غرف للعمليات.

كما تفقد التلواني العيادات المتنقلة التي أطلقتها الهيئة في إطار حملة (اكشف واطمن)، والتي تم إطلاقها منذ بداية يونيو الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر بمحافظتي أسوان والأقصر، وتفقد متابعة عملية الفحص الشامل من خلال العيادة المتنقلة في مكان تمركزها بمنطقة البغدادي، وأكد توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لإجراء الفحص الطبى الشامل لأبناء جنوب الصعيد.

وعلى هامش الجولة التفقدية عقد التلواني اجتماع مع مديري الإدارات بمقر فرع الهيئة بمحافظة الأقصر، وأعرب خلال الاجتماع عن إيمانه الكامل بقدراتهم ومتمنيًا لهم التوفيق الدائم، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم لهم، باعتبارهم شركاء النجاح، حيث أثمر تضافر وتكاتف جهود كافة العاملين بالهيئة عن إيجابية مؤشرات العمل، الذي أسفر بدوره عن رضاء المنتفعين عن المنظومة بواقع 93%.