شكرا لقرائتكم خبر عن العشاء تقترب من التاسعة مساءً.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية غدًا الثلاثاء 15 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدّدت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في الاسكندرية غداً الثلاثاء 15 يونيو 2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة غداً حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً، وتبكير صلاة الفجر وتأخير العشاء لتقترب من التاسعة مساءً:

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء الأسكندرية 2021-06-15 3:7 ص 4:55 ص 12:0 م 3:39 م 7:5 م 8:41 م

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