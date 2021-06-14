شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للآثار: تعاون بين السياحة والاتصالات لإعادة ترميم قصر السلطان حسين كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية واليهودية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، أن قصر السلطان حسين كامل من القصور التاريخية، وهو مواجه لقصر البارون، فإذا كان قصر البارون يمثل طراز عمارة الهندوسية، فقصر السلطان حسين كامل يمثل الطراز الإسلامى الحديث.

وأضاف رئيس قطاع الآثار الإسلامية واليهودية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن من صمموا قصر البارون هم من صمموا قصر السلطان حسين كامل، موضحا أن مشروع ترميم قصر السلطان حسين هو مشروع طموح خاصة أن القصر مسجل أثرا منذ عام 2000.

ولفت رئيس قطاع الآثار الإسلامية واليهودية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن هناك تكاملا بين الوزارات للترميم، خاصة أن القصر كان فى حالة غير طيبة، موضحا أن وزارة الاتصالات تتعاون مع وزارة السياحة والآثار فى ترميم وإشراف بوزارة الآثار وتحويله لمجمع للإبداع الرقمي.