شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. «النواب» يوافق نهائيا على الموازنة العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: المجلس يجيز خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وموازنات 55 هيئة اقتصادية.. «النواب » يوافق نهائيا على الموازنة العامة للدولة.. وزيرة التخطيط: نستهدف خفض نسبة الفقر بما لا يقل عن 1% سنويا.. «معيط»: الإيرادات تضاعفت خلال 6 سنوات.. وأرقام الموازنة تعكس توجهات الدولة



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