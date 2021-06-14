"التعليم" تكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة (كلنا مصريون)

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القاهرة - سامية سيد - كرمت وزارة التربية والتعليم الطلاب الفائزين فى مسابقة (كلنا مصريون) لتدعيم أواصر النسيج الوطنى بين فئات الشعب ليتربى عليها أبناءنا.

وأكدت الدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام أن هذه المسابقة تهدف إلى صقل مواهب الطلاب وإكسابهم المعارف والمهارات المتنوعة بهدف تنمية روح المواطنة والولاء وتقبل الآخر واحترام الأديان والتسامح مما يولد القدرة على التوافق الذاتى والمجتمعى حتى يسود السلام بين فئات المجتمع، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاهتمام بالأنشطة التربوية المختلفة والتى تساهم فى تنمية الشخصية الإيجابية للطلاب، مشيرة إلى أنه تم تنفيذها فى إطار التعاون بين مكتبى مديرى عموم مادة التربية الفنية والتربية الدينيه بديوان عام الوزارة وتم الإعلان عنها بجميع المحافظات المصرية بالمراحل الدراسية الثلاث ( الابتدائية - الإعدادية - الثانوية) مع بدأ الفصل الدراسي- الثانى ٢٠٢٠-٢٠٢١ بدءٍ من شهر مارس إلى نهاية شهر أبريل، وتم تحكيم الأعمال الفنية وإعلان أسماء الطلاب والطالبات الفائزين بالمحافظات.

وقالت الدكتورة رباب عبد المحسن مدير عام تنمية مادة التربية الفنية "نسعد بفوز وتكريم عدد من الطلاب والطالبات المبدعين الفائزين فى مسابقة "كلنا مصريون" التى تم تنفيذها أون لاين بإرسال الأعمال على قناة مسابقات التربية الفنية التابعة للوزارة وأظهرت الرسوم والأعمال مدى وعى الطلاب والطالبات المصريين بمفهوم الانتماء والولاء وحب الوطن وتقبل الآخر وكان هناك دعم ومتابعة من معلمى التربية الفنية وتواصل مع الطلاب لتوجيههم للتعبير عن توحيد صفوف الشعب لحب الوطن.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية أن المسابقة جاءت لتؤكد وحدة الشعب المصرى وتلاحم عناصره، كما تؤكد احترام الدين للفنون الجميلة التى ترتقى بالذوق، وتهذب النفس، وتعبر عن الخير الأصيل فى النفس البشرية المحبة الخير والحق والجمال.

وقد قامت الدكتورة راندة شاهين بتوزيع شهادات تقدير على الطلاب الفائزين وتكريم موجهى عموم التربية الفنية والتربية الدينية، وكذلك مديرى تنمية التربية الفنية والتربية الدينية.