شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمم المتحدة للسكان" يعلن أمينة خليل سفيرة للصندوق بمصر بحضور مساعد الأمين العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر حفل استقبال لمساعد أمين عام الأمم المتحدة إيب بيترسن نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له لمصر منذ تعيينه في هذا المنصب، حيث يعقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومختلف الشركاء والاطلاع على العمل الذي يتم في واحدة من أكبر مناطق عمليات صندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة.

جاء ذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، إلى جانب عدد من السفراء والقادة البارزين من المجتمع المدني والقطاع الخاص.



أمينة خليل

وخلال الاحتفالية تم الإعلان الرسمي عن انضمام الفنانة المصرية الشابة أمينة خليل سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.

وشاركت الممثلة الشابة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان على مدى السنوات الماضية في أنشطة مجتمعية مختلفة لنشر الرسائل ذات الصلة، وتسلط أمينة الضوء بجرأة على مواضيع مثل تمكين المرأة من خلال اعمالها المختلفة.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، السفير إيب بيترسن الدنماركي الجنسية، مساعدا للأمين العام ونائبا للمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في يونيو ۲۰۲۰.

وقال بيترسن خلال الاحتفالية : "يسعدني أن يشارك صندوق الأمم المتحدة للسكان مشاهير مثل أمينة خليل، وأنا واثق من أن مكانتها و موهبتها ستساعد في وصول رسالة صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى قلوب وعقول الجميع". و أمينة خليل مدافعة عن حقوق المرأة والفتيات، بما في ذلك حقهن الأصيل في الوصول لخدمات الصحة الإنجابية

المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، الدكتور لؤي شبانة قال: "للسفراء الفخريين دور مهم لتعزيز علاقة صندوق الأمم المتحدة للسكان وتواصله مع الجمهور، ووجود سفيرة يحبها الجميع ومتحمسة مثل أمينة خليل يعد فرصة عظيمة لتعزيز أجندة الحقوق وضمان حصول النساء والفتيات على خيار الاستقلال الجسدي."

ومن جانبها، سلطت فريدريكا ميير الضوء على أهمية ضمان الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين. وأضافت: "إن ضمان الصحة الإنجابية للجميع وضمان المساواة بين الجنسين أمر أساسي لرفاه الجميع، ويجب أن تصل رسائلنا إلى المجتمعات المختلفة، لذلك، ولهذا تكمن أهمية دعم ممثلة شهيرة مثل أمينة خليل، فقد اكدت ان الترفيه أداة مفيدة للتفاعل مع الأشخاص."

ووفق بيان الصندوق الاممي في مصر من خلال شراكتها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تلتزم خليل بتمكين النساء والفتيات وإلقاء الضوء على القضايا السكانية الهامة، مما يساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان على تحقيق برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وقالت أمينة في كلمتها: "حان وقت العمل من أجل النساء والفتيات في كل مكان، إذا اتخذنا خطوات كبيرة لتحسين حياة النساء، فهذا يعني خطوات حقيقية وملموسة لتحسين حياة ومستقبل الأطفال والأسر أيضا."