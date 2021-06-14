شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: فقدان الوزن لمرضى السمنة أمر مهم لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشارى التغذية العلاجية، إن فكرة منظومة الدكتورة دعاء سهيل عمرها 6 سنوات واستمرارها في السوق المصري والعربي هذه المدة دليل نجاح كبير للمنظومة.

وأشار «غزالي»، خلال لقاء خاص ببرنامج «حكاية أكلة» المذاع عبر فضائية «دريم»، إلى أن الإخلاص في العمل هو أساس نجاح المنظومة، فضلا على أنهم يقدمون أفضل المنتجات الموجودة على مستوى العالم لمرضى السمنة الذين يتابعون بالمنظومة، منوها بأن المنظومة توفر أخصائيين تغذية للتواصل مع المتصلين.

وأضاف استشاري النباتات الطبية وممثل المنظومة الطبية للدكتورة دعاء سهيل، أن فقدان الوزن لمرضى السمنة أمر مهم لمواجهة فيروس كورونا، حيث أن مرضى السمنة أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.