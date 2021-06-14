شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة إحتجاجية ضد شركة مشاركة في بناء سد النهضة أمام السفارة الإيطالية بالخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد المفتي، العضو السابق في الوفد السوداني لمفاوضات سد النهضة، أن مجموعة من السودانيين المتضررين من سد النهضة نفذوا اليوم الإثنين وقفة احتجاجية ضد شركة ساليني المشاركة في بناء سد النهضة، وذلك أمام السفارة الايطالية بالخرطوم .

وقال المفتي في تصريحات :«إن السبب وراء الوقفة الاحتجاجية هو أن شركة ساليني تدرك كل تجاوزات أثيوبيا، وعلي الرغم من ذلك ما زالت ساليني مستمرة في العمل، مشيرا إلى أن تلك التجاوزات تشمل تلك التجاوزات عدم قيام أثيوبيا بإكمال أمان السد الذي أوصت به لجنة الخبراء الدوليين عام 2013، والمنصوص علية في الجزء الأخير من المبدأ رقم 8 من إعلان المبادئ، كما خالفت أثيوبيا توصيات مكتب الاستصلاح الزراعي الأمريكي، في ستينات القرن الماضي، بأن لا تزيد السعة عن14م م م بسبب هشاشة التربة .

ولفت المفتي إلى أن من تلك التجازوات أيضا عدم قيام أثيوبيا بالدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، التي أوصت بها لجنة الخبراء عام 2013، ونص عليها المبدا رقم 5 من إعلان المبادئ، كما لم تلتزم اثيوبيا بتعويض المتضررين من السد، بالمخالفة للقانون الدولي، إضافه إلى عدم التزامها بعمل ترتيبات لإنقاذ المواطنين، في حالة انهيار السد .

وأهاب الدكتور أحمد المفتي بكافة السودانيين في كافة بقاع العالم، بتنفيذ وقفات احتجاجية، امام السفارات الاثيوبية والايطالية، احتجاجا على الحكومة الاثيوبية وشركة ساليني، وكافة الشركات الاخري المشاركة في سد النهضة، تمهيدا لرفع دعاوي قضائية .