شكرا لقرائتكم خبر عن بعنوان «احميها من الختان».. صدور البيان الختامى للجلسة التشاورية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت عنوان «احميها من الختان» أصدرت الجلسة التشاورية لمظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بيانها الختامي أن جميع المشاركين من قادة المجتمع المحلي في الجلسة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجانب القيادات التنفيذية والأمنية والدينية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية يعلنوا دعمهم لجهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة العنف الجسدى والروحى الذي تتعرض له فتيات مصر والعمل على دعم حقوقهن وترسيخ مظاهر تكريمهن كما نصت عليه جميع الشرائع السماوية، وأيضاً دستور 2014 في المادة 11 على إلتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والسعى للقضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها، مستنكرين ما تتعرض له بعض الفتيات على مستوى مدن ومراكز المحافظة من الاستمرار في ممارسة ختان الإناث بدعوة حماية العرض وصيانة الشرف.

خلال الجلسة التشاورية التي حضرها الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ والدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، علاوة على أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية، فضلاً عن ممثلي المجتمع ووسائل الإعلام والصحافة أكد اللواء أشرف عطية على أننا كلنا مسؤولين لإظهار أي حالات مخالفة تنتهك حقوق الفتيات من أجل تحويلها إلى قضية رأى عام، واتخاذ أقصى عقوبة مشددة نص عليها القانون التي تحولت من جنحة إلى جناية، مع استثمارها للتوعية الإعلامية بخطورة ظاهرة ختان الإناث الغير أخلاقية أو إنسانية، لافتاً إلى ضرورة وضع مخطط متكامل يتضمن جميع جهود مواجهة هذه الظاهرة بمشاركة مختلف الجهات المعنية لإستغلال القوافل الطبية داخل القرى والمناطق السكنية في ممارسة أنشطة ثقافية وفنية ورياضية واجتماعية ودينية وتوعوية تساهم في رفع مستوى الوعى لدي السيدات والبسطاء لمجابهة ختان الإناث.

وأشاد أشرف عطية بالدور الحيوى للمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وأيضاً للدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة لجهودهم المبذولة في مجال شؤون المرأة والطفل، مع نشر ثقافة الحماية والتمكين لأداء الدور الاقتصادى والسياسى والاجتماعى للمرأة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة وتحقيق استراتيجية الدولة 2030.