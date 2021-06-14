شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. تركيب أحدث جهاز رنين مغناطيسي بمستشفى جامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه، ممثلين عن إحدى شركات الأجهزة الطبية، المسؤولة عن توريد وتركيب أحدث أجهزة الرنين المغناطيسي بمقر المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة تقارب ١٢.٣ مليون جنيه.



وقال رئيس جامعة سوهاج، إنه يتم الآن تجهيز المستشفى الجامعي الجديد بأحدث الأجهزة الطبية لتصبح قادرة على تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، وتطوير للمنظومة الصحية ككل، موضحاً أن الجهاز الجديد سيتم تركيبه في غضون النصف الأول من شهر يوليو المقبل بتكلفة تقارب ١٢.٣ مليون جنيه، ويخدم جميع الفئات العمرية من المرضى، إضافة إلى كونه مزود بأحدث التكنولوجيا التي تفيد في عمل أشعة متخصصة لمرضى القلب وأمراض الثدي والعديد من الأمراض الأخرى، موجهاً الشكر لممثلي الشركة.



أوضح عزيز، أن الجهاز مزود بخاصية الذكاء الاصطناعي، ويتميز بكفاءة وسرعة واستخراج صورة ذات جودة ودقة عالية، لتسهيل عمل الفني والطبيب، بالإضافة إلى زيادة مساحة قطر النفق لتصل إلى 70 سم بدلاً من 60 سم، وتقليل في الزمن المقدر لعمل الأشعة بواقع 5 دقائق مقارنة بغيره من الأجهزة القديمة.