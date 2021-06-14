شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة السعودي : الرياض تتطلع لتكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد القصبي، إن بلاده تتطلع لأن تكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال القصبي في تصريحات خلال اجتماعات الدورة الـ17 للجنة التجارية المصرية السعودية، إن الشركات السعودية لديها ثقة كبيرة في السوق المصرية، ما يتجلى في وجود 6225 شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار، كما أن هناك 518 شركة مصرية تعمل في السوق السعودية إلى جانب انتشار 285 علامة تجارية مصرية في السعودية.



وأوضح أن «هذه الأرقام تعكس البيئة الاستثمارية الجادة التي تتمتَّع بها مصر، فقد شهدت الفترة الماضية إزالة العديد من التحديات التي واجهت الشركات السعودية في السوق المصرية، وتقديم العديد من التيسيرات لها».