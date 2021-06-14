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وزير التجارة السعودي : الرياض تتطلع لتكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال 5 سنوات

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد القصبي، إن بلاده تتطلع لأن تكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال القصبي في تصريحات خلال اجتماعات الدورة الـ17 للجنة التجارية المصرية ، إن الشركات السعودية لديها ثقة كبيرة في السوق المصرية، ما يتجلى في وجود 6225 شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار، كما أن هناك 518 شركة مصرية تعمل في السوق السعودية إلى جانب انتشار 285 علامة تجارية مصرية في السعودية.


وأوضح أن «هذه الأرقام تعكس البيئة الاستثمارية الجادة التي تتمتَّع بها مصر، فقد شهدت الفترة الماضية إزالة العديد من التحديات التي واجهت الشركات السعودية في السوق المصرية، وتقديم العديد من التيسيرات لها».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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