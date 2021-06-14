شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرات الورقية تحلق بالأطفال إلى الآخرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، فى دراسة بحثية عن الإدارات الحكومية المسؤولة عن متابعة ملف الطائرات الورقية، أن تلك اللعبة تحتاج إلى ضوابط وشروط من قبل الجهات المعنية، وحذرت الدراسة من عشوائية استخدامها، دون شروط أو تصنيعها عشوائيا، وضرورة إخضاعها لضوابط محددة، وإتاحة مناطق لممارسة تلك اللعبة، حفاظا على أرواح الصغار.

وقال «عرفة»: «المسؤولية تقع على عاتق رؤساء البلديات والمحافظين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، إضافة إلى أن منح رخص الطائرات الورقية والتفتيش عليها يتم من خلال الإدارة المحلية (إدارة البلديات)، فى معظم الدول العربية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ومع زيادة حظر التجوال أدى انتشارها فى الأحياء الفقيرة، عربيا، إلى زيادة دخل الأفراد من جانب ولهو الصغار من جانب آخر، لكنها أدت إلى زيادة حالات الوفاة، ما يجب معه تنظيم بيع وشراء تلك اللعبة، من قبل الحكومات والبلديات، كما أصبح دور منظمات المجتمع المدنى مهما فى دعم الأطفال، نظرا لارتفاع أسعار الألعاب الأخرى، ويبرز دور الحكومات فى تطوير مراكز ونوادى الشباب لتتسع للأطفال والشباب فى بعض الدول العربية.

وأشار «عرفة» إلى أن الأطفال يصنعون الطائرات دون ضوابط أمان أو ضوابط هندسية، ويطيرونها فى أماكن مزدحمة، خطرة فى الغالب، ومنها استخدامها وسط السيارات والمصارف والناس.

الطائرات الورقية

وأضاف «عرفة»: تطير من فوق الأسطح فى الأماكن الشعبية والمناطق العشوائية، لافتا إلى أن طائرات الموت تطير ما بين ساعة و٣ ساعات يوميا، ويستخدمها طفل واحد، وسعرها يبدأ من ٨ دولارات، وتغرق الأطفال فى الترع والبحيرات وتسقطهم من فوق الأسطح، وتؤدى إلى صعقهم بالكهرباء، من خلال تشابكها بالأعمدة.

وقال «عرفة»: «يتصدر استخدامها، خلال فصل الصيف، من قبل الأطفال، فى مصر وفلسطين وسوريا ولبنان والسودان، لافتا إلى استخدامها بشكل محدود فى دولة جزر القمر.

وأوضح أن اللعب والاستطلاع وزيادة الدخل والترفيه والتصوير من أهداف مستخدميها، الأطفال والكبار، مشيرا إلى أن المحافظ (أو مدير البلدية)، فى الدول العربية، يشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، ويتولى اعتماد تنظيم الألعاب الهوائية وشراءها وتصنيعها، لافتا إلى أن المحافظات المتصدرة فى استخدام الطائرات الورقية هى القلوبية والجيزة والإسماعيلية والمنصورة والشرقية وأسيوط وبنى سويف، موضحا أن متوسط استخدامها للأطفال ١٣ عاما، ما يهدد أمنهم وسلامتهم، لافتا إلى تزايد الطلب عليها فى ظل ارتفاع أسعار ألعاب الأطفال، ومن هنا يبرز دور جمعيات الطفل الأهلية، والدعم الحكومى لهذه الألعاب.

وأشار «عرفة» إلى استخدام الطائرات الورقية من قبل البعض فى التصوير، من خلال ربطها بموبايل، عن طريق لاصق، وفى مصر هناك طلب إحاطة من أحد أعضاء مجلس النواب لتنظيم ووقف بيعها، خاصه بعد حصدها حياة ١٨ طفلا فى محافظة القليوبية.

وتابع: «من أسباب حالات الوفاة، أثناء اللهو بالطائرات الورقية، تشابكها مع أعمدة الإنارة، فيحاول الطفل تخليصها، ويكون هناك أجزاء من العمود مكشوفة، ما يؤدى إلى صعقهم بالكهرباء، ومنهم من توفى وهو يلهو أعلى أسطح المنازل أو بجوار الترع، ما يؤدى إلى انزلاقه وغرقه.

الطائرات الورقية

وعن الجهات المسؤولة عن تنظيم شراء وبيع وصناعة الطائرات وأماكن اللهو بها قال «عرفة»: «المحافظ، بحكم القانون، ووزارة الصناعة والتجارة، لهما سلطة التفتيش على هذه الصناعات، من الناحية الفنية والهندسية، إضافة إلى رؤساء الأحياء والمدن، بالتعاون مع شرطة المرافق، لملاحقة الباعة الجائلين، الذين يبيعون الطائرات، بدون ترخيص وأمن وسلامة الصناعة، طبقا للقانون رقم ١٠٥ لعام ٢٠١٢م، الذى يمنع بيع السلع إلا بعد استيفاء الشروط، مع وجوب إصدار توصيات من الغرف التجارية، وتحديدا شعبة الألعاب، لإصدار توصيات علمية وتطبيقية للمحافظين، والتنفيذيين لأمن وسلامة الألعاب المباعة.

وأشار «عرفة» إلى استخدام الطائرات الورقية، منذ قديم الزمن، فى التجسس والحروب، وصيد الأسماك، لدى سكان جزر المحيطات، وقبل استخدام التكنولوجيا كانت بعض الدول تستخدمها فى الأرصاد الجوية، لقياس تغيرات درجة الحرارة.

وتابع: لابد من تنظيم صناعتها بحيث لا تصبح صناعة بدون ضوابط، وذلك من خلال مصانع تشرف عليها الدولة فنيا وهندسيا، وأن تستخدم فى أماكن محددة (النوادى- مراكز الشباب- الحدائق)، ومن خلال مهرجانات فى أماكن محددة، ويجب أن يخصص كل رئيس حى أماكن لاستخدامها وليس على الأسطح وفى الطرقات، حرصا على سلامة الأطفال، حيث يعتبرها الأغلبية مدخلا لمواجهة البطالة من جانب، ومرحا وترفيها للصغار من جانب آخر.

وأشار «عرفة» إلى لهو الأطفال بها فى المناطق الشعبية وفوق أسطح العمارات، نظرا لقلة المساحات الخضراء، وضيق الشوارع، فى الأحياء الفقيرة، مع العلم بأنها تصنع يدويا من قبل غير متخصصين وبطريقة خطأ، فلابد من تطوير هذه الصناعة وأن تصدر للخارج بضوابط محددة.

وقال «عرفة»: أول ظهور للطائرات الورقية كان فى الصين، ابتكرها مزارع، منذ ٢٤٠٠ عام، عندما ربط قبعته بخيط كى لا تطير، ثم اليابان فى القرن ١٣، وفى أوروبا فى نهاية القرن ١٧، وتشتهر الهند بصناعتها بطريقه رائعة، وتستخدم فى الأحياء الفقيرة فى العالم، ثم بعد ظهورها فى أوربا، بدأت تظهر فى دول الجزيرة العربية، ثم شمال إفريقيا، وكانت تستخدم لنقل الرسائل.

الطائرات الورقية

وتعود صناعة الطائرات، عند العرب، إلى عهد نبى الإسلام محمد بن عبدالله، صلى الله عليه وسلم، خاصة أن مسيلمة، الذى ادعى النبوة بعد وفاة النبى، امتاز بخدعتين، استجلبت أنظار الناس له وهما «بيضة القارور» و«راية الشادن» أو الطائرة الورقية.

ولفت «عرفة» إلى تصنيعها فى المناطق الشعبية من البوص والغاب البلدى والخشب، والبعض يستخدم بها ورقا أو بلاستيك، وتصنع بطريقة غير صحيحة فى المناطق العشوائية، دون هندستها وضبط ميزانها، حتى لا تتأرجح فى الهواء، وتصبح خطرا على الأطفال، موضحا أن أسعارها تبدأ من ٨ دولارات (عربيا)، وتصل إلى ٣٩٩ دولارا، لأغلى طائرة ورقية فى الصين، ذات الإضاءة، وبها تصوير ذاتى، أما فى مصر فيصل سعرها إلى ما بين ٥٠ و٦٠٠ جنيه، حسب الحجم والرسومات، رغم أن تكلفتها فى مصر تتمثل فى ٣ أعواد غاب قيمتها ٩ جنيهات، وخيط بقيمة ١٣ جنيها، وبلاستيك وأوراق قديمة، أى أن تكلفتها لا تتخطى ٢٦ جنيها، ويبدأ ارتفاعها، ما بين ١٢٠ و٧٥٠ مترا، وتستغرق صناعتها ما بين ٥٠ و١٣٠ دقيقة، وارتفاعها ما بين ١٠٠ و١٥٠ سم، ومتوسط أعمار من يستخدمونها بداية ‪من ٥- ١٦ عاما.

وطالب «عرفة» بتدخل مجلس الطفولة والأمومة العربى والمصرى، وإصدار توصيات للحفاظ على أرواح الأطفال تجاه الطائرات الورقية، موضحا أن مسؤولية الإشراف والمتابعة وتنظيم شراء وبيع وتحديد أماكن لهو الأطفال بالطائرات الورقية، طبقا لقانون الإدارة المحلية، رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩م، يقع على المحافظين ورؤساء الأحياء.

وقال عرفة: تعتمد فكرة الطائرة الورقية على جسم انسيابى خفيف الوزن مربوط بخيط لتطير ضد اتجاه الريح، ويحتاج الإنسان، لصناعة الطائرة الورقية، إلى عيدان خشبية، مقص، غراء، شريط لاصق، خيط، أكياس، قلم رصاص، مسطرة، أدوات لتزيين الطائرة.

وتابع «عرفة»: «حذرت دار الإفتاء المصرية من اللهو وممارسة ألعاب تشتمل على أخطار قد تهدد الأرواح، بعد تكرر حالات الوفاة المرتبطة بالطائرات الورقية، وصدر بيان عنها مفاده أن «اللعب من وسائل الترفيه والترويح عن النفس، أباحه الإسلام، لكونه من متطلبات الفطرة الإنسانية والنفس البشرية، وأن اللعب مباح وجائز إذا كان فيه ما ينفع الناس فى عقولهم واستعادة نشاطهم، وممنوع إذا كان مضيعة للوقت وانشغل به الشخص عن مصالحه الدينية والدنيوية أو عاد على صاحبه بالضرر أو التأثير على جسده أو أخلاقه وعقله بشكل سلبى، ما قد يحول اللعب من مصدر للبهجة والسعادة إلى سبب لحصد الأرواح بطرق متعددة».

ولفت «عرفة» إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أشار إلى أن عدد الأطفال المصريين (أقل من 18 سنة) 38.8 مليون طفل (20.1 مليون طفل ذكر)، بنسبة 51.8%، وعدد الأطفال الإناث 18.7 مليون بنسبة 48.2%)، ويمثل هذا العدد 39.3% من إجمالى السكان، وفقا لتقديرات السكان عام 2019، وعربيا يمثل الأطفال نسبة ٥٤٪ من حجم السكان، وبالتالى فإن المستهدف من مبيعات الطائرات الورقية فى مصر وعربيا ٦ مليارات جنيه، إذا تم حساب أن نسبه ١٨٪ فقط من أطفال مصر سوف يستخدمونها، خلال الفترة المقبلة، بمتوسط ١٠٠ جنيه لكل طائرة، التى تبدأ أسعارها من ٥٠- ٦٠٠ جنيه.