شكرا لقرائتكم خبر عن «قومى المرأة» بالأقصر: يطلق حملة «احميها من الختان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المجلس القومي للمرأة فرع الأقصر ،اليوم الأثنين، حملة طرق الأبواب بعنوان «احميها من الختان»، التى تستمر 3 أيام، لنشر الرسائل القانونية بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، بقيادة الدكتورة صابرين والمهندسة أمانى مدنى المقرر المناوب وماجى سلوانس المقرر المناوب الثانى، بمشاركة هدى عبدالمريد وفاطمة الطيرى ومنى عبده أعضاء فرع المجلس القومي بالأقصر، والمتطوعون والرائدات الريفيات المتدربات على رسائل الحملة بمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقالت الدكتورة صابرين جابر، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، إن الحملة استهدفت اليوم قرى مركز ومدينة أرمنت والمحاميد بحرى والمراعزة والرزيقات وأرمنت الحيط.

وأوضحت أنها قامت وعضوات وأعضاء ورائدات المجلس وأعضاء لجان حماية الطفل بنشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، ونشر الرسائل القانونية للحملة وشرح نظري مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد وعقوباته المقررة بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالآثار النفسية والصحية للختان.

وأقيمت ندوة توعيه بأهمية القضايا التي تخص المرأة والطفل بالوحدة الصحية بالمحاميد بحرى التابعة لمدينة أرمنت جنوب المحافظة.