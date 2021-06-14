الرئيس السيسى يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لـ"الإسكان" بالجمهورية

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان.

محمد يوسف

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