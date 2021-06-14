شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة 22/21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

وزيرا خارجية مصر وقطر يؤكدان أهمية التضامن العربي مع مصر والسودان بقضية سد النهضة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين في مُستهل زيارته إلى دولة قطر، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في لقاء مُنفرد مطول بينهما، أعقبه جلسة مباحثات رسمية بحضور وفديّ البلدين.





وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى خلال زيارته الرسمية لمصر

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطنى الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.





رئيس الوزراء يتفقد ترميم قصر السلطان حسين كامل وتحويله لمجمع للإبداع الرقمى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع ترميم وإحياء قصر السلطان حسين كامل وتحويله لمجمع للإبداع الرقمي وريادة الأعمال، يرافقه وزراء السياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، ومحافظ القاهرة، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وزيرا خارجية مصر وقطر يؤكدان أهمية التضامن العربي مع مصر والسودان بقضية سد النهضة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين في مُستهل زيارته إلى دولة قطر، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في لقاء مُنفرد مطول بينهما، أعقبه جلسة مباحثات رسمية بحضور وفديّ البلدين.





مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة 2022/2021

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا وبأغلبية أعضائه، على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، والتأشيرات العامة والجداول والملاحق المُلحقة به.





الصحة: 73.5% نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافي من فيروس كورونا 73.5% داخل مستشفيات العزل بالجمهورية .

الصحة تكشف توفير 7 أمصال علاجية بالمستشفيات والوحدات بالمجان .. إنفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان عن توفير 7 أمصال علاجية بمستشفيات الوزارة بالمجان، وهى مصل الالتهاب الكبدى ومصل التسمم الممبارى وأمصال الكلب والحيات والعقرب والثعبان والتيتانوس .

المالية: إيراداتنا تغطى المصروفات ويفيض 104 مليارات جنيه بالعام المالى الجديد

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود الدولة فى خفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن حجم العجز الكلى خلال موازنة العام المالى 2014/2015 بلغ نحو 279 مليار بنسبة 12.5% من الناتج المحلى الإجمالى.





وزيرة التخطيط: انخفاض معدلات الفقر فى قرى المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

قالت وزيرة التخطيط الدكتور، هالة السعيد، إن مبادرة "حياة كريمة" هى الأهم فى التاريخ المصرى، وربما تكون على المستوى العالمي.





المالية: الإيرادات تضاعفت خلال 6 سنوات.. وأرقام الموازنة تعكس توجهات الدولة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أرقام الموازنة العام للدولة تعكس سياسات الدولة وتوجهاتها، لافتا إلى أن الإيرادات العامة لموازنة العام المالى 2014/2015 بلغت نحو 465 مليار جنيه، فيما بلغت نحو تريليون و365 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022، ما يعنى أنها تضاعفت خلال 6 سنوات تضاعفت.





وزيرة التخطيط: مصر الأولى أفريقيا فى حجم الاستثمارات المباشرة رغم كورونا

قالت وزيرة التخطيط، الدكتور هالة السعيد، إن مصر هى الدولة الأولى فى أفريقيا فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم جائحة فيروس كورونا، والتى أسفرت عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وفقا لتقارير منظمة التجارة الدولية بنسب 30-40%.





وزير الرى السودانى: قيام إثيوبيا بالملئ الثانى لسد النهضة دون اتفاق أمر خطير

أكد ياسر عباس وزير الرى السودانى، أن الملئ الثانى لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم أمر خطير، مشددا على أن التنسيق مستمر مع الدولة المصرية من أجل استكمال مسار التفاوض، وهناك اجتماع غدا لوزراء الخارجية العرب لمناقشة هذا الملف.





رئيس الأركان الباكستانى: سنرسل أئمة القوات المسلحة للحصول على دورات بالأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة، وفدًا باكستانيًّا رفيع المستوى برئاسة الفريق أول نديم رازا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، الذى يقوم بزيارة رسمية إلى القاهرة.





وزير الرى السودانى: إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق حول سد النهضة

قال ياسر عباس وزير الرى السودانى، أنه من الضرورى توقيع اتفاق ملزم حول سد النهضة، مشددا على أن إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق حول هذا السد.





صندوق مكافحة الإدمان يسلم سيدة 60 عاما مشروع سوبر ماركت بعد تعافيها.. صور

فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين، سلم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم مثل مشروعات " سوبر ماركت، ومحل أجهزة منزلية وكهربائية "فى محافظات القاهرة والغربية والقليوبية ويأتى ذلك فى إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التى سيطلقها الصندوق خلال الأيام المقبلة بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل عام.





النقل: الرئيس السيسي وجه بإعادة تدوير ناتج تكسير المبانى المُزالة بحرم الدائرى

أكدت وزارة النقل أن القيادة السياسية وجهت بإعادة تدوير ناتج تكسير المباني التي يتم إزالتها والواقعة في نطاق التطوير والاستفادة منه في تصنيع البلدورات والطوب والبلاط والانترلوك والخرسانات العادية، لافتة إلى أنه جاري التنسيق مع باقي الجهات المختلفة في الدولة لتعميم هذه التجربة وكذلك استيراد الكسارات والمعدات اللازمة من الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج مثل هذه المعدات.





استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار

واصلت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، فتح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة والإنسانية من القادمين من قطاع غزة ولعبور العالقين من الجانبين وإدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى القطاع، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

المتحدة للخدمات الإعلامية توقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية

وقع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية، متمثلة فى النقيب الدكتور أشرف زكي، وحضر توقيع البروتوكول رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسن عبد الله، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمرو الفقي، والرئيس التنفيذي للتشغيل المهندس حسام صالح، والأستاذ حسام مصطفى رئيس القطاع المالى.