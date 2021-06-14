مصدر أمنى يكشف حقيقة اعتداء شرطي على شخص داخل مستشفى بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بتعرض شخص مقيم بمحافظة القليوبية للاعتداء بالضرب والسب من قِبل أحد أفراد الشرطة داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالقاهرة.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال قيام الشخص المشار إليه بزيارة والدته إبان فترة حجزها بإحدى المستشفيات، وبصحبته خطيبته - مقيمة بمحافظة القليوبية حدثت مشادة كلامية بينها وبين إحدى الممرضات لعدم إتباعها تعليمات الزيارة.

ولدى قيام الممرضة باستدعاء الأمن الإدارى بالمستشفى، حدثت مشادة كلامية بينهم وبين بعض أفراد الأمن الإدارى تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الشاكى سالف الإشارة إليه على الأمن الإدارى للمستشفى، وتوجهوا على إثر ذلك لمقر نقطة الشرطة بالمستشفى.

وتم تحرير مذكرة صلح بين الطرفين وصرفهم عقب اتخاذ الإجراءات القانونية دون ثمة تجاوز أو تعدى من قبل أياً من أفراد الشرطة.