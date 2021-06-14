ضبط تشكيل عصابى لجلب الألعاب النارية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى لجلب الألعاب النارية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (5 أشخاص) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالألعاب النارية "بدون ترخيص"، وقيام 3 منهم بجلبهاعن طريق التهريب من إحدى الدول، وقيام أحدهم بعرضها للبيع عن طريق إحدى الصفحاتعبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" والتواصل مع عملائه من خلالها وإتمام البيع من خلال محفظة بنكية خاصة بأحد البنوك ، وتحويلات نقدية عن طريق إحدى شركات الاتصالات، وشحنها للمحافظات بواسطة أحدهم.

كما توصلت التحريات إلى تحديد عدد من المُتعاملين معهم فى عددمن المحافظات (9 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمحال إقاماتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الغربية – جنوب سيناء - مطروح - الإسكندرية - القليوبية - الدقهلية - الإسماعيلية) وأمكن ضبطهم عدا اثنين منهم.

وعثر بحوزتهم على (7 مسدسات مُحدث صوت - 1083طلقة مُحدث صوت - 9 جراب طبنجة) ، و17 كرتونة بداخلها كمية من الألعاب النارية مختلفة الأنواع.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية.