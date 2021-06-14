ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش قبل ترويجها بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكن رجال مباحث دار السلام، بقيادة المقدم وسام عطية، من القبض على عاطل بحوزته كمية من الحشيش بدائرة القسم.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة حلوان، من ضبط عاطل مقيم بمنطقة بدار السلام وبحوزته كمية من الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه.

بإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة أمرا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وتحرير محضر بالواقعة.