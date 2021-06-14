تأجيل محاكمة المتهمين بخلية "داعش الزاوية" لجلسة 7 يوليو للمرافعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بطره، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 5 متهمين في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية "داعش الزاوية الحمراء"، لجلسة 7 يوليو للمرافعة.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.