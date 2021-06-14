تونس تحتضن المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب،الأربعاء المقبل، المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني الذي سيعقد بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس.

ويشارك في المؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عدداً من البنود المدرجة على جدول أعماله من بينها: رؤية متكاملة حول دور الإعلام في مكافحة الإرهاب، وتجارب متميزة لعدد من الدول العربية في هذا المجال، كما سيناقش دور الإعلام في نشر الإرهاب والفكر المتطرف، وبرامج إعداد وتأهيل المتحدث الرسمي الأمني.

وسينعقد إثر المؤتمر الاجتماع المشترك بين رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثلي وزارات الاعلام في الدول العربية يوم الخميس (17/6/2021م)، وذلك بمشاركة رؤساء أجهزة الإعلام الأمني في وزارات الداخلية العربية، وممثلين عن وزارات الإعلام في الدول العربية، فضلا عن مشاركة جامعة الدول العربية ( قطاع الإعلام والاتصال)، إتحاد إذاعات الدول العربية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، وسيناقش الاجتماع موضوعين رئيسيين يتعلق الأول بمشروع مدونة قواعد السلوك المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية، والثاني بمشروع الاستراتيجية المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع قضايا التطرف والإرهاب.

وسترفع الأمانة العامة توصيات كل من المؤتمر والاجتماع إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.