إحباط ترويج 50 طربة حشيش في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش.

التحريات أشارت إلى أن المتهم (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الإسكندرية) يتخذ دائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن مطروح تم استهدافه وضبطه حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة قسم شرطة الضبعة.

وعُثر بحوزته على 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام، مبلغ مالى وهاتف محمول) تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 800 ألف جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.