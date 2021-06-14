القصير لـ"زراعة الشيوخ": خطة لتحديث الري الحقلي في 3.7 مليون فدان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مبادرات البنك المركزي التي تقدمها الدولة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

وقال وزير الزراعة، اليوم الاثنين، إن مبادرات الدعم المقدمة لصغار المزارعين، أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، تعمل على تمويل المحاصيل الزراعية والبستانية، فضلاً عن تمويل ميسر بفائدة 5% مع تحمل الدولة لدعم قدرة 7% سنويًا.

وأضاف القصير، أنه تم إضافة عنصر تحفيزي لزيادة تلك الفئات بنسبة تصل إلى 25% لمن يتحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة.

ويبلغ إجمالي التمويل لهذه الفئة من 6 - 7 مليارات جنيه سنويًا بدعم من الدولة يصل إلى حوالي أكثر من 600 مليون جنيه سنويًا، مع إعداد خطة لتحديث الري الحقلي في مساحة 3.7 مليون فدان في إطار مبادرة البنك المركزي المصري.

وأكد وزير الزراعة أنه سيتم خفض أعباء الحصول على تمويل ميسر، فضلاً عن تمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، واستفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه، تم التنسيق مع البنك المركزي المصري للنزول بضوابط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه مصري سنويًا كإجمالي مبيعات كشرط للاستفادة من المبادرة في كل الأنشطة لينخفض الرقم إلى 250 ألف جنيه للأنشطة الزراعية.

وأشار القصير إلى أنه تم إضافة مبادرة دعم الصيادين والمبادرة الرئاسية (بر أمان) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مجال حماية ورعاية عمال الصيد، حيث تم تحديد أعداد المستفيدين والبالغ عددهم 42 ألف صياد بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه.

