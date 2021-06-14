شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حي غرب شبرا الخيمة يرد على استفسارات المتضررين من توسعة الطريق الدائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أعمال اللجان المشكلة لاستقبال طلبات المواطنين المتضررين من أعمال توسعة الطريق الدائرى في نطاق الحى لصرف مستحقات التعويضات لهم.

وعقد رئيس الحي لقاءا جماهيريا لملاك العقارات وقاطني الوحدات السكنية بالعقارات التي تعوق أعمال توسعة الطريق الدائري بدائرة حي غرب شبرا الخيمة واستمع «علام» إلى استفسارات المواطنين.

وقدم شرح وافي للمواطنين عن المستندات المطلوب تقديمها لصرف التعويضات لهم كما جاوب على كل أسئلتهم واستفساراتهم وكيفية حساب قيمة التعويضات للمتضررين.

وناشد رئيس الحي قاطني الوحدات السكنية بالعقارات التي تعوق أعمال التوسعة والذين لم يقدموا أي مستندات لصرف التعويضات بتقديم كافة المستندات المطلوبه حتى يتسنى للحي صرف التعويضات اللازمة لهم دون تأخير.