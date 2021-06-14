شكرا لقرائتكم خبر عن التصدي الحالتين بناء مخالف بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت اشراف المهندسة عايدة ماضى ، رئيس مركز ومدينة دسوق ، بحضور نواب رئيس المدينة ، محاسب ، السيد عبد الستار، محاسب احمد سلطان ، ، قسم المخالفات البناء ، المتابعة الميدانية ، فريق العمل المعاون تم التصدي لمخالفتين بناء مخالف بمدينة دسوق.

حيث تم ايقاف حالتين بناء مخالف ، الحاله الاولى أعمال مخالفة أحدهما تشطيب واجهة بالطابق السادس لمبنى مخالف وتم التحفظ على السقالة المعدنية والثانية تشوين مواد بناء بالطابقين السادس والسابع لعقار له ترخيص وتم مصادرة مواد البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الحالتين

ضد المخالفين طبقا للتعليمات الخاصه بذلك.