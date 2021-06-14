شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة : رفع كفاءة استخدام مياه الري ينعكس على زيادة الإنتاجية وتخفيض التكلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تحديث منظومة الري من أهم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا على أرض مصر والتي تلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا إنه يأتي في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الانتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

وأضاف «القصير»، في كلمته خلال جلسة الاستماع المنعقدة في لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة لاستعراض السياسة الزراعي، أنه تم اطلاق المنظومة في مليون فدان مناصفة مع وزارة الري والمزمع الانتهاء منهم الشهر الجاري مع اطلاقها في مساحة 3،7 مليون فدان في يوليو القادم بالأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قوي مع تيسيرات في السداد وحزمة حوافز من الدولة لتشجيع المزارعين الاشتراك في المنظومة لتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.

وأوضح وزير الزراعة، أنه يجري أيضا تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع والمساقى وتطوير الري الحقلى مع اتباع الممارسات الزراعية السليمة والحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه، بالإضافة إلى التوسع في التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان.

وأشار «القصير»، إلى أن تطبيق منظومة الزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالى 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي بالوزارة ينعكس على زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير مياه الري ورفع كفاءة الموارد المائية والأرضية، موضحا إنه سيكون هناك توسع في المرحلة القادمة من خلال التعاونيات لادخالهم في هذه المنظومة حيث يسهم ذلك في ترشيد المياه وأيضاً زيادة الإنتاجية.