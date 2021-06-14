شكرا لقرائتكم خبر عن «أقل سعر من أسابيع».. سعر الذهب في مصر وعالميًا بمنتصف التعاملات اليوم الإثنين 14 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر، منتصف اليوم الإثنين 14 يونيو 2021، انخفاضه بشكل كبير حلال منتصف التعاملات ليحقق أقل مستوى له منذ فترة طويلة متأثرا بالهبوط في أسعاره عالميا بعد عودة العمل بالبورصة العالمية.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، ظهر اليوم الإثنين، 914 جنيها وكان في الصباح 921 جنيها، والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 800 وكان في الصباح 806 جنيهات، والعيار 18 قيراطًا، 686 جنيها وكان في الصباح 691 جنيها، والجنيه الذهب 6400 وكان في الصباح 6450 جنيها.

وواصل سعر الذهب عالميا انخفاضه في منتصف التعاملات بالبورصات والأسواق العالمية ليحقق الذهب أقل مستوى له منذ عدة أسابيع، رغم استقرار الدولار وحقق الذهب خسائر كبيرة للمتداولين خلال تعاملات الإثنين.

وانخفض سعر أوقية الذهب في السوق الفورية بنسبة 1.75 %، بما يعادل 32 دولارا، وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بما يقرب من 32.3 دولار، بينما استمر مؤشر الدولار ثابتا عند الارتفاع الذي حققه في الصباح.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، ظهر اليوم الإثنين، 14 يونيو، 819.70 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1.858.73 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في صباح اليوم الإثنين 14 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 910 إلى 914 عيار 22 834 إلى 838 عيار 21 796 إلى 800 عيار 18 682 إلى 686 عيار 14 531 إلى 532 عيار 12 455 إلى 456 الاونصة 28292 إلى 28463 الجنيه الذهب 6368 إلى 6400 الكيلو الذهب 909714 إلى 912000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، منتصف اليوم الاثنين 14 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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