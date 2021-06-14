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الصحة تكشف توفير 7 أمصال علاجية بالمستشفيات والوحدات بالمجان .. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن توفير 7 أمصال علاجية بمستشفيات الوزارة بالمجان، وهى مصل الالتهاب الكبدى ومصل التسمم الممبارى وأمصال الكلب والحيات والعقرب والثعبان والتيتانوس .

وقال منشور لوزارة الصحة والسكان اليوم، إن جميع الأمصال آمنة وفعالة ومتوفرة في المستشفيات والوحدات الصحية، وتابعت : يمكن الحصول علي الأمصال عند التعرض للدغات الثعابين والعقارب والحيات وعضات الكلام .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تهتم بملف الأمصال العلاجية، وتابعت: توفير مخزون الاستراتيجى كاف من اللقاحات والأمصال.
 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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