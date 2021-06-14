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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف توفير 7 أمصال علاجية بالمستشفيات والوحدات بالمجان .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن توفير 7 أمصال علاجية بمستشفيات الوزارة بالمجان، وهى مصل الالتهاب الكبدى ومصل التسمم الممبارى وأمصال الكلب والحيات والعقرب والثعبان والتيتانوس .
وقال منشور لوزارة الصحة والسكان اليوم، إن جميع الأمصال آمنة وفعالة ومتوفرة في المستشفيات والوحدات الصحية، وتابعت : يمكن الحصول علي الأمصال عند التعرض للدغات الثعابين والعقارب والحيات وعضات الكلام .
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تهتم بملف الأمصال العلاجية، وتابعت: توفير مخزون الاستراتيجى كاف من اللقاحات والأمصال.