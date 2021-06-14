شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يسلم سيدة 60 عاما مشروع سوبر ماركت بعد تعافيها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين، سلم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم مثل مشروعات " سوبر ماركت، ومحل أجهزة منزلية وكهربائية "فى محافظات القاهرة والغربية والقليوبية ويأتى ذلك فى إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التى سيطلقها الصندوق خلال الأيام المقبلة بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل عام.

كما تقدمت سيدة تبلغ 60 عاما للحصول على قرض لإنشاء مشروع " سوبر ماركت " بعد تعافيها من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بسبب إساءة استخدامها للأدوية وتم توفير كافة الخدمات العلاجية للسيدة مجانا حتى التعافى، حيث قامت بإعداد دراسة جدوى عن مشروع سوبر ماركت وقام الصندوق بتوفير التمويل اللازم للمشروع بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى وسبق وتقدم العديد من الشباب والفتيات لإنشاء مشروعات صغيرة لهم بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن، وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، وأن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعى بلغت إلى ما يقرب من 5 ملايين و170 ألف جنيه حتى الآن.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التعاطى، كانت قد أعلنت عن استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023 " خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 50 ألفا و576 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 26 مركزا بـ 16 محافظة بعد افتتاح رئيس الجمهورية 3 مراكز جديدة بمحافظات "البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح " وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 1289 حالة من المناطق الجديدة "بديلة العشوائيات " الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير" نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الإدمان، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.39% بينما بلغت نسبة الإناث 5.41%.



















