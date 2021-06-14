شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: انخفاض معدلات الفقر فى قرى المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة التخطيط الدكتور، هالة السعيد، إن مبادرة "حياة كريمة" هى الأهم فى التاريخ المصرى، وربما تكون على المستوى العالمي.

وأضافت السعيد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المالي وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، أن نطاق المبادرة وحجمها يجعلها مختلفة عن المبادرات التى أطلقت فى نفس الأمر في مختلف بلدان العالم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تستهدف أكثر من 4 آلاف قرية وهو الريف المصرى كله فى مختلف مجالات الحياة خلال 3 سنوات.

وأكدت السعيد أن هذه مبادرة غير مسبوقة لأنها تستهدف حياة المواطن بشكل أساسى وفى مختلف مناحى الحياة، متعهدة بالعمل سويا ومختلف الجهات لتحقيق هذه المبادرة وفقا لما تم الإعلان عنه.

ولفتت إلى أن معدل الفقر انخفض في القرى التي شملتها المبادرة في المرحلة الأولى لها مما يمثل مؤشرا على انخفاض الفقر في القرى الأخرى خلال المراحل المقبلة.

وأشارت الوزيرة إلي أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أولت اهتمام كبير بالفلاح المصري لاسيما الفلاح الصغير.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأجواء الديمقراطية التي شهدتها مناقشة مشروع الموازنة العامة داخل قاعة مجلس النواب مما يؤكد الحرص على توفير خدمات أفضل للمواطنين هو هدف استراتيجي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وردت الدكتورة هالة السعيد على بعض استفسارات التي أثارها عدد من النواب، مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة خلال المرحلة المقبلة وسنعمل على تحقيق الأفضل للمواطنين.

ونوهت الوزيرة إلي أن مستشفي نجع حمادي من المتوقع أن تدخل الخدمة بنهاية العام المالي 2021/2020.