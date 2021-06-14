شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: الإيرادات تضاعفت خلال 6 سنوات.. وأرقام الموازنة تعكس توجهات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أرقام الموازنة العام للدولة تعكس سياسات الدولة وتوجهاتها، لافتا إلى أن الإيرادات العامة لموازنة العام المالى 2014/2015 بلغت نحو 465 مليار جنيه، فيما بلغت نحو تريليون و365 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022، ما يعنى أنها تضاعفت خلال 6 سنوات تضاعفت.

وأضاف الوزير أن إجمالى المصروفات عام 2014/2015 بلغ نحو 733 مليار جنيه، وقفزت إلى تريليون و837 مليار جنيه بمشروع موازنة 2021/2022، وذلك لمجابهة متطلبات زيادة الأجور والمعاشات والاستثمارات وخدمة الدين العام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.